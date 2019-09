EK kwalificatie: Kroatië faalt weer, Belgen heersen

Met 18 punten en een doelsaldo van 19 doelpunten voor en 1 tegen staat de nummer één van de wereldranglijst er florissant voor.

België leidde na de eerste helft al met 3-0. Kevin De Bruyne stond aan de basis van de drie treffers. Eerst gaf hij puntgaaf voor op Romelu Lukaku, die zijn 49e interlandgoal maakte. Vervolgens landde een voorzet van de middenvelder van Manchester City voor de voeten van Thomas Vermaelen. Die hoefde alleen nog in te tikken. Toby Alderweireld kopte de derde binnen op aangeven van aanvoerder De Bruyne.

De Rode Duivels vieren de 2-0 door Thomas Vermaelen. Ⓒ Action Images via Reuters

In de tweede helft probeerden de Schotten er nog wat van te maken, maar de ploeg kon geen moment gevaar stichten voor het doel van de Belgische doelman Thibaut Courtois. Vlak voor tijd nam De Bruyne zelf de vierde Belgische goal voor zijn rekening.

Kroatië

Bruno Petkovic probeert de bal te koppen tussen Anton Krivotsyuk en Bahlul Mustafazade van Azerbeidzjan in. Ⓒ REUTERS

Kroatië heeft de klinkende zege in en tegen Slowakije (0-4) geen passend vervolg kunnen geven in groep E van de EK-kwalificatie. De WK-finalist bleef bij hekkensluiter Azerbeidzjan steken op 1-1.

De thuisploeg pakte daarmee het eerste puntje in de poule. Kroatië kwam als koploper op tien punten uit vijf duels, maar kan door Hongarije maandagavond worden ingehaald. De nummer twee, met negen punten, speelt thuis tegen Slowakije.

Drie dagen na de fraaie zege in Slowakije nam Kroatië het uitstapje naar Bakoe iets te licht op. Aanvoerder Luka Modric zorgde uit een strafschop voor een snelle voorsprong, maar daarna viel de productie stil. In de 72e minuut kwam Azerbeidzjan dankzij een treffer van Tamkin Khalilzade verrassend op gelijke hoogte. Kroatië kon in de slotfase het kostbare puntenverlies niet meer afwenden.