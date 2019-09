EK kwalificatie: Kroatië stagneert in Bakoe

De thuisploeg pakte daarmee het eerste puntje in de poule. Kroatië kwam als koploper op tien punten uit vijf duels, maar kan door Hongarije maandagavond worden ingehaald. De nummer twee, met negen punten, speelt thuis tegen Slowakije.

Drie dagen na de fraaie zege in Slowakije nam Kroatië het uitstapje naar Bakoe iets te licht op. Aanvoerder Luka Modric zorgde uit een strafschop voor een snelle voorsprong, maar daarna viel de productie stil. In de 72e minuut kwam Azerbeidzjan dankzij een treffer van Tamkin Khalilzade verrassend op gelijke hoogte. Kroatië kon in de slotfase het kostbare puntenverlies niet meer afwenden.