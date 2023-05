Guardiola zag ’spelers met karakter’ de ’pijn’ van zich afspelen

„Vorig seizoen was pijnlijk”, zei Guardiola. „In deze wedstrijd kwam alles eruit. Als mensen zeggen dat deze spelers gebrek aan karakter hebben, dan hebben ze nu het tegendeel bewezen. Ik ben blij voor de hele organisatie”, aldus de coach, die zijn honderdste wedstrijd in de Champions League won.

De Spanjaard kan ook de eerste trainer worden die met twee verschillende clubs de ’treble’ wint. Met FC Barcelona won hij al eens de landstitel, de nationale beker en de Champions League, met Manchester City kan hij hetzelfde presteren.

De eerste trofee kan zondag worden veroverd, als City bij winst op Chelsea de titel in de Premier League binnen heeft. Daarna volgt nog de finale van de FA Cup, op 3 juni tegen Manchester United, en een week later de finale van de Champions League in Istanbul tegen Internazionale. „We staan op een zege van een derde opeenvolgende titel in de Premier League en hebben nu twee finales in de Champions League en een halve finale bereikt. Dat is consistent zijn. Ik ben vooral heel trots hoe nederig dit team blijft. Ik haat arrogantie in de sport”, aldus Guardiola.

Bernardo Silva knikt de 2-0 binnen. Ⓒ ANP/HH

Bij Manchester City was Bernardo Silva de grote man. De Portugees nam de eerste twee treffers van de wedstrijd voor zijn rekening. De 2-0 maakte Silva opvallend genoeg met het hoofd. „Ik ben misschien wel de kleinste man van het veld, maar koppen kan ik wel”, gaf hij als verklaring.

„We wisten dat het moeilijk zou worden tegen deze sterke tegenstander”, vervolgde Silva. „Maar met 4-0 winnen van Madrid is bijna ongelooflijk. Het is een geweldig gevoel dat we weer in de finale staan. Hopelijk gaan we deze keer winnen.”

Courtois niet verrast

Real Madrid-doelman Thibaut Courtois was niet verrast door de kracht van Manchester City. „Eigenlijk gebeurde wat we hadden verwacht. We hadden zien aankomen dat ze ons meteen onder druk zouden zetten en dat het moeilijk voetballen zou zijn voor ons. Het was geen verrassing dat we ver werden teruggedrongen. Helaas hadden we er helemaal geen antwoord op. We kwamen nauwelijks in de buurt van hun doel.”