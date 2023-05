Uitblinker Bernardo Silva: ’Ik ben misschien de kleinste, maar ik kan wel koppen’

De 2-0 maakte Silva opvallend genoeg met het hoofd. „Ik ben misschien wel de kleinste man van het veld, maar koppen kan ik wel”, gaf hij als verklaring.

„We wisten dat het moeilijk zou worden tegen deze sterke tegenstander”, vervolgde Silva. „Maar met 4-0 winnen van Madrid is bijna ongelooflijk. Het is een geweldig gevoel dat we weer in de finale staan. Hopelijk gaan we deze keer winnen.”

Het is voor Manchester City de tweede Champions League-finale in de clubgeschiedenis. Twee jaar geleden verloor de ploeg nog met 1-0 van Chelsea. Dit keer is Internazionale de tegenstander.

Courtois niet verrast

Real Madrid-doelman Thibaut Courtois was niet verrast door de kracht van Manchester City. „Eigenlijk gebeurde wat we hadden verwacht. We hadden zien aankomen dat ze ons meteen onder druk zouden zetten en dat het moeilijk voetballen zou zijn voor ons. Het was geen verrassing dat we ver werden teruggedrongen. Helaas hadden we er helemaal geen antwoord op. We kwamen nauwelijks in de buurt van hun doel.”