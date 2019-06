Chris Froome op intensive care

Ploegmanager Dave Brailsford van Team Ineos heeft dat gezegd in gesprek met de BBC. „Ze hebben hem overgebracht van het ziekenhuis van Roanne, waar hij eerst verbleef. Hij is in goede handen en we zorgen ervoor dat alles zo goed als mogelijk verloopt. Het is een zware situatie en hij ziet er niet goed uit”, zegt Brailsford.

Bekijk ook: Froome mist Tour na zware val

De viervoudig Tour-winnaar heeft een gebroken rechterdijbeen, een gebroken heup, een gebroken elleboog en gebroken ribben. Ook verloor hij zijn bewustzijn na de crash. De 34-jarige Froome mist in ieder geval de Tour de France, die op 6 juli begint. Dit seizoen komt Froome vermoedelijk niet meer in actie. Over de lange termijn is nog weinig te zeggen. „Hij moet zich nu eerst volledig op zijn herstel richten”, verklaart Brailsford.

„Ik maak me zorgen. Je hebt crashes en slechte crashes. Dit was een hele slechte crash.” De manager van Ineos vertelt verder dat de vrouw van Froome, Michelle inmiddels in het ziekenhuis is. Daar moet Froome nog zeker twee dagen blijven. „Hij is nu geopereerd om de eerste fase van medische behandelingen zo goed mogelijke te laten verlopen. Het is zorgwekkend. Daar bestaat geen twijfel over”, aldus Brailsford.

Brailsford verklaart over de val Froome: „Hij reed op een stuk weg met aan beide kanten huizen. Hij verklaarde tegen Wout (Poels, red.) dat hij zijn neus ging snuiten. Hij haalde zijn hand van het stuur. Vervolgens greep de wind zijn voorwiel. Hij verloor de controle en botste frontaal tegen de muur van een huis. We moeten kijken wat er precies is gebeurd. Hij reed 54 kilometer per uur toen hij tegen de muur klapte.”