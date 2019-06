Helmantel vervangt Schep als bondscoach baanwielrennen

Adriaan Helmantel combineert de rol van bondscoach van de baalwielrenners met een functie bij het wegwielrennen. Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - Adriaan Helmantel vervult voortaan de functie van bondscoach van de duurrenners in de baanselectie. Daarmee neemt hij de taken over van Peter Schep, die eind vorig jaar vertrok bij wielerbond KNWU.