VIDEO Herstelde Donny van de Beek schiet United met fraaie volley naar oefenzege

Van de Beek kwam na rust in het veld. Hij trof al na 4 minuten doel en vierde zijn treffer uitgelaten. De oud-speler van Ajax is weer fit, na een zware knieblessure die hij in het begin van het jaar opliep.

Tekst gaat verder onder de video

Trainer Erik ten Hag koos niet voor zijn sterkst mogelijke ploeg. Lisandro Martínez, Raphaël Varane, Mason Mount, Jadon Sancho en Antony verschenen wel aan de aftrap. Ten Hag bracht na rust tien andere veldspelers in het veld. Tyrell Malacia maakte geen deel uit van de selectie van United.