Fransman is Messi nu al voorbij Wie stopt op hol geslagen Mbappé? Topscorer van WK in bloedvorm

Kylian Mbappé is de grote man bij Frankrijk tegen Polen en wordt daardoor veelvuldig in beeld gebracht. Ⓒ GETTY IMAGES

Jeroen Kapteijns - Didier Deschamps heeft even tevoren verteld wat Kylian Mbappé betekent voor het Franse elftal, als de deur van het auditorium in het Al Thumama Stadion opengaat en de grote vedette van Les Bleus naar binnen stapt met in zijn handen een opzichtige rode trofee voor de Man van de Wedstrijd. De 23-jarige aanvaller, die hard op weg is om de ster van het toernooi te worden, is in de achtste finale tegen Polen weer geweldig op dreef geweest en heeft met twee goals een groot aandeel in de 3-1 zege gehad.