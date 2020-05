Silverstone-circuit blijft optimistisch na quarantaineregel

Het circuit van Silverstone. Ⓒ BSR Agency

LONDEN - Hoewel de Britse regering heeft besloten dat bezoekers uit het buitenland vanaf begin juni eerst twee weken in quarantaine moeten voor ze het land in mogen, blijft het circuit van Silverstone optimistisch over het houden van races in de Formule 1 in juli en augustus. Die zouden zonder publiek gaan plaatsvinden.