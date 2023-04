AZ loopt met nederlaag tegen Sparta voor het derde duel op rij averij op

Dat AZ stilaan veroordeeld is tot het gevecht om plek vierde plek en niet meer omhoog moet kijken, is een pijnlijke constatering voor Jansen en de zijnen. In de laatste drie wedstrijden, tegen FC Twente, Heerenveen en Sparta pakte de club uit Alkmaar slechts één schamel punt.

Sparta daarentegen is met een geweldige serie bezig. Van de laatste vijf duels won de ploeg van Maurice Steijn er vier. Het zou wat zijn als de Hagenaar er in slaagt met de Rotterdammers Europees voetbal af te dwingen.

Geen Pavlidis maar Meerdink

De aanloop naar de subtopper verliep voor AZ niet best. Bij Jesper Karlsson waren de tijdens de interlandperiode ontstane bovenbeenklachten weer opgespeeld, nadat hij tegen Heerenveen ogenschijnlijk pijnvrij had kunnen spelen. De Zweed zat derhalve op de tribune.

Pascal Jansen probeert AZ te sturen. Ⓒ ANP/HH

Ook een ander zorgenkindje, Vangelis Pavlidis, haalde aftrap niet maar zat wel op de bank. De Griek verzwikte tegen de Friezen zijn enkel en moest, amper hersteld, zijn plek afstaan aan Mexx Meerdink. Voor de jonge sensatie van de UEFA Youth League was het zijn eerste basisplaats in het eerste elftal van de Alkmaarders.

AZ-school

De afwezigheid van de twee sterkhouders deerde AZ niet in de openingsfase. Sparta speelde afwachtend en de thuisclub koos voor de aanval. Het resulteerde in een schotje van Meerdink in de korte hoek en een kiezelharde uithaal van Sven Mijnans waar Nick Olij, afkomstig van de AZ-school, een passend antwoord had. Mijnans was voor de winterstop, toen AZ op het Kasteel met 3-2 won, nog speler van Sparta.

De eerste serieuze doelpoging van de Kasteelheren was in de 36e minuut, maar AZ-stopper Pantelis Hatzidiakos zag tijdig het gevaar en blokte Tobias Lauritsen. Aan de overkant kopte de mee naar voren getrokken Milos Kerkez uit een zweefduik voorlangs, uit een voorzet en een prima actie van Meerdink.

Loepzuiver

Diep in de blessuretijd van de eerste helft kwamen de gasten op voorsprong, met een prima goal bovendien. Koki Saito stuurde Sam Beukema met een paar onnavolgbare schijnbewegingen het bos in en legde de bal loepzuiver bij de tweede paal op het hoofd van Lauritsen: 0-1. Het was al weer het elfde doelpunt van de spits uit Noorwegen, een land waar AZ graag shopt.

Dezelfde Lauritsen was dichtbij zijn twaalfde seizoenstreffer, maar zijn schot met links trof de lat. Bij AZ waren inmiddels Pavlidis en de Zweedse vleugelspeler Mayckel Lahdo binnen de lijnen verschenen, voor Meerdink en Mihailovic.

Kruit in pantoffel

Ook Bazoer werd ingebracht voor Pavlidis. In die fase werd Tijjani Reijnders vrijgespeeld op randje zestienmeter, maar de man met het kruit in zijn rechter pantoffel had zijn vizier verkeerd ingesteld.

In de laatste tien minuten had Odgaard de bal tweemaal voor het inknikken. Maar bij zijn eerste poging schudde Olij een goede reflex uit zijn mouw, bij zijn tweede poging kopte hij op de lat. Vooral die laatste poging mag als een flater worden beschouwd. Toen Yuki Sugawara ook nog eens het houtwerk raakte, was de zwaarbevochten Spartaanse zege een feit.

Na het derde tegenvallende resultaat van AZ in de Eredivisie op rij begint Jordy Clasie er „moedeloos” van te worden. „Ik wil niet te negatief zijn, maar als je ziet hoe gemakkelijk wij de doelpunten weggeven. We komen de simpelste afspraken niet na. Dan houdt het gewoon op.”

„Alles gaat momenteel stroever dan normaal”, vervolgde Clasie tegenover ESPN. ,,Dat geldt ook voor het benutten van de kansen. Dat lukt evenmin, terwijl de mogelijkheden er toch wel waren. Ook vandaag. De ’spirit’ is er echt wel, maar we doen dingen aan de basis verkeerd. Dit moet echt gaan veranderen.”