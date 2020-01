Dartsclown Peter Wright bezorgt Michael van Gerwen kater: ’Nu een grote jongen zijn’

Michael van Gerwen kan niets anders dan applaudiseren voor Peter Wright, die hem onttroont als wereldkampioen. Ⓒ PDC/LAWRENCE LUSTIG

LONDEN - Michael van Gerwen kan wel wat hebben, maar deze klap komt hard aan. Opnieuw is het Nederlandse dartsfenomeen er niet in geslaagd zijn wereldtitel te prolongeren en daar was het hem in de afgelopen weken allemaal om te doen. In de finale werd hij geklopt door de man die ooit alleen maar als een ’dartsclown’ werd bestempeld. De extravagante Peter Wright (49) bezorgde de talloze Nederlandse liefhebbers een kater op nieuwjaarsdag (3-7).