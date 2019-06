Eindhoven wil race in Formule E

Stijn Steenbakkers, wethouder Economie, Brainport, Innovatie, Onderwijs en Sport van Eindhoven, heeft de interesse geformaliseerd door een zogeheten Letter of Interest gericht aan organisator Formule E Holdings te ondertekenen.

„Als college van burgemeester en wethouders hebben we al eerder aangegeven dat we heel veel aanknopingspunten zien met de Formule-E race en onze stad en regio. Op het gebied van economie, mobiliteit, duurzaamheid en bovenal innovatie. Een aansprekend evenement met elektrische auto’s, zoals de Formule-E, kan mensen meenemen op de weg naar vernieuwing en verduurzaming. Dat vinden we belangrijk”, zei Steenbakkers.

Formule-E is ontstaan in 2010 en het eerste kampioenschap vond plaats in 2014. De races met elektrisch aangedreven raceauto’s worden in steden over de hele wereld gereden, met name op straatcircuits.