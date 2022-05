’Voetballers’ domineren voorlopig in Giro d’Italia

López was als kind actief als voetballer. „Ik woog tien kilo meer dan nu en mijn vader had een fiets”, aldus de 60 kilo wegende klimmer. „Hij spoorde me aan om het eens te proberen en zo wat af te vallen en nu zit ik hier met de roze trui.”

Opvallend is dat de eerste rozetruidrager ook een verleden heeft als voetballer. Mathieu van der Poel, die het eerste roze pakte en vervolgens nog een dag de puntentrui droeg, was een veelbelovend talent en werd zelfs gevolgd door de jeugdopleiding van Willem II.

„Ik ben nog door de club getest en ben tot de laatste acht spelers gekomen toen ik een jaar of 14 was. Ze zouden me verder in de gaten houden, maar ik heb toen gekozen voor de wielersport”, liet de 27-jarige vedette eerder dit jaar optekenen in gesprek met De Telegraaf.

Remco Evenepoel, dit keer afwezig in de Giro, gold eveneens als een voetbaltalent. De Belg ,maakte deel uit van de jeugdopleiding van PSV en Anderlecht, voor hij voor de fiets koos.