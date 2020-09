Steven Gerrard vreest ’gevaarlijke voorhoede’ Willem II

De 114-voudig Engels international en Liverpool-vedette van weleer gaf tijdens een Zoom-persconferentie aan, dat ze bij Rangers de competitiewedstrijden van Willem II tegen SC Heerenveen en Heracles Almelo hebben bestudeerd evenals de uitwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Luxemburgse FC Progrès Niederkorn én de wedstrijd Feyenoord-Willem II net voor de lockdown in maart van dit jaar.

„De voorste vier zijn heel gevaarlijk en ze deden afgelopen weekeinde in de rust een paar heel interessante wissels. Ik ben heel benieuwd met welk team Willem II gaat spelen”, aldus de voormalige topspeler, die sinds medio 2018 hoofdtrainer is van Rangers.

’Grote uitdaging’

Evenals Willem II kende Rangers FC in de vorige ronde een walk-over tegen een voetbaldwerg. Lincoln Red Imps uit Gibraltar was geen partij voor de Schotten, maar Gerrard denkt niet licht over het volgende obstakel op weg naar de groepsfase van de Europa League, waarin Rangers vorig seizoen één keer won van Feyenoord en één keer gelijkspeelde tegen de Rotterdammers.

„Dit is een grote uitdaging voor ons. We hebben verschillende stijlen, verschillende sterke punten en verschillende zwakheden. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren weten we dat de stijging qua niveau tussen de ene en de andere ronde groot kan zijn. Hoe dichter bij de groepsfase je komt, hoe zwaarder het wordt.”

’Fifty-fifty’

De bijzondere omstandigheden in de voorronden van de Europa League door de coronapandemie zorgen ervoor, dat ze bij het favoriete Rangers extra op hun hoede zijn. „Er is wel een groot verschil met de andere jaren in de voorrondes en dat is dat het nu in één wedstrijd beslist wordt. Daarom denk ik dat de kansen nu fifty-fifty zijn”, aldus Ianis Hagi, de zoon van de grote vedette van het Roemeense voetbal, Gheorghe Hagi.

Ianis Hagi (r) Ⓒ ANP/HH

Ook Gerrard denkt dat het schrappen van de return de kansen van Willem II op succes heeft vergroot. „Het is een unieke situatie. Het neemt weg het kleine voordeel, dat je hebt, als je eerst uit speelt en dan thuis de kans krijgt om iets recht te zetten. Daarom is dit een lastigere opdracht”, aldus Gerrard in de online-persconferentie in het Koning Willem II-stadion.

De Schotse club had hiervoor gekozen, omdat er geen Schotse journalisten zijn meegereisd naar Tilburg. Die zouden dan bij terugkeer twee weken in quarantaine moeten en daardoor onder andere de eventuele play-offwedstrijd tussen Galatasaray en Hajduk Split moeten missen. Bovendien wilde Rangers de risico’s op coronabesmetting zoveel mogelijk beperken. De Schotten zijn pas woensdagmiddag laat aangekomen in Tilburg en hebben ervoor gekozen om niet te trainen in het Koning Willem II-stadion.

’Saai’

Rangers staat bekend om zijn trouwe aanhang en Hagi junior baalt ervan, dat die al zo lang thuiszit. In Schotland zijn ook in de nationale competitie geen fans welkom en dinsdag is bekend geworden, dat daar voorlopig geen verandering in komt. „Zonder fans spelen is voor niemand een voordeel, niet voor de thuisspelende ploeg en niet voor de uitspelende ploeg. Het is saai om zonder fans te spelen. Hopelijk kunnen we doorgaan in het toernooi en kunnen de supporters er verderop in het toernooi weer wel bij zijn”, aldus de Roemeen, die weigerde vooruit te kijken op een eventuele confrontatie met Galatasaray in de play-off.

Hagi is geboren in Istanbul in de periode dat zijn vader uitkwam voor Cimbombom. „Volgens mij moeten we eerst een wedstrijd winnen, voordat we mogelijk tegen Galatasaray gaan spelen. En daar tussenin spelen we dan ook nog een keer in de Schotse competitie spelen. Ik ben niet iemand die over twee wedstrijden heen gaat kijken. We zullen onze volledige aandacht en concentratie nodig hebben voor deze wedstrijd tegen Willem II.”