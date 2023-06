Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-spits Lineth Beerensteyn richt zich op na het ondraaglijke verlies van haar moeder

Door Steven Kooijman

Lineth Beerensteyn: „Het overlijden van mijn moeder heeft veel impact gehad op mijn leven. De Italianen voelen mijn pijn. Wat familie betreft lijken Italianen wel op Surinamers.” Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN

Lineth Beerensteyn is de grote uitverkorene om Vivianne Miedema, de geblesseerde all-time topscorer van het Nederlands elftal, te doen vergeten op het WK. Even buiten Turijn vertelt de innemende spits van Juventus en Oranje over het aanstaande wereldkampioenschap in Nieuw-Zeeland en Australië en het meest bewogen jaar uit haar leven, waarin ze haar moeder verloor. „Wat familie betreft lijken Italianen wel op Surinamers.”