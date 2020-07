Alfred Schreuder in beeld bij HSV

HSV liep voor het tweede jaar op rij promotie naar de Bundesliga mis. De grote volksclub lag dit jaar lang op koers, maar het elftal van Timo Letschert en Rick van Drongelen kende een dramatisch slot van het seizoen. Uiteindelijk eindigde de club uit Hamburg als vierde in de Tweede Bundesliga.

Schreuder kende een wat wisselvallig seizoen met Hoffenheim, maar lag uiteindelijk wel op koers voor Europees voetbal. Zonder de oud-trainer van FC Twente en voormalige assistent-coach van Ajax eindigde Hoffenheim als zesde en plaatste het zich voor de Europa League. Schreuder stapte tijdens een goede serie verrassend op. Hij kon zich niet vinden in het (toekomst)beleid van de club.

De interesse van HSV is serieus, maar Schreuder is niet de enige kandidaat. Ook Dimitrios Grammozis (Darmstadt) en André Breitenreiter (Hannover 96) zouden volgens Bild in de race zijn.