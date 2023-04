Uitfans niet welkom bij duels Feyenoord en AS Roma

De Italiaanse autoriteiten besloten om supporters van Feyenoord te weren bij het duel op 20 april in Rome. Volgens de Rotterdamse club heeft de Europese voetbalbond UEFA toen Feyenoord opdracht gegeven om ook geen kaarten aan supporters van AS Roma te verkopen voor het eerste duel in De Kuip, volgende week donderdag (13 april).

Volgens Feyenoord was de inzet van zowel de club als de gemeente Rotterdam om wél uitsupporters toe te staan. „Het leek daarbij geruime tijd een haalbaar scenario om in elk geval een gereduceerd aantal van 1200 uitsupporters naar de wedstrijden te laten gaan, maar uiteindelijk beslisten de Italiaanse autoriteiten anders.”

Kaartverkoop begonnen

Vanwege de wekenlange onzekerheid was de kaartverkoop voor de wedstrijd in Rotterdam ook nog niet begonnen. Supporters van Feyenoord kunnen nu, negen dagen voor het duel, alsnog tickets gaan kopen. Omdat er geen fans van AS Roma komen, zijn de plekken in het uitvak en de vakken daaromheen ook beschikbaar.

Nadat Feyenoord en AS Roma op 17 maart bij de loting aan elkaar waren gekoppeld, liet burgemeester Roberto Gualtieri van Rome al direct weten dat hij geen Rotterdamse fans in zijn stad wil hebben. In de Italiaanse hoofdstad zijn ze de rellen in 2015 met aanhangers van Feyenoord nog niet vergeten. Daarbij raakte onder meer de monumentale Barcaccia-fontein beschadigd. Ook speelt mee dat Rome deze maand inspecteurs ontvangt voor de Wereldtentoonstelling van 2030, die de stad wil organiseren. De burgemeester zit dan naar eigen zeggen niet te wachten op gedoe met voetbalfans.

Hoewel het al direct onzeker was of supporters van Feyenoord welkom zouden zijn in Rome, boekten honderden van hen al een reis. Ze zijn op 20 april echter niet welkom in het Stadio Olimpico.

Feyenoord en AS Roma troffen elkaar afgelopen seizoen in de finale van de Conference League. Toen won de ploeg van trainer José Mourinho in Tirana met 1-0. Een dag voor de finale moest de Albanese politie ingrijpen om aanhangers van beide clubs uit elkaar te houden. Tientallen supporters, voornamelijk van AS Roma, werden gearresteerd.

Vanwege een straf van de UEFA mocht Feyenoord eerder dit seizoen geen fans meenemen naar Rome bij de groepswedstrijd in de Europa League tegen Lazio.