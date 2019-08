Stephens snel weg bij Groeneveld

De gelouterde Groeneveld werd begin mei onderdeel van de begeleidingsstaf van Stephens, op dat moment de nummer acht van de wereld. Op Twitter liet Stephens maandag echter weten dat de samenwerking alweer voorbij is.

„Na lang nadenken hebben Sven en ik besloten om beiden onze eigen weg te gaan”, schrijft de 26-jarige Amerikaanse, afgezakt naar plek elf op de mondiale ranking. „Verandering is nooit makkelijk, maar ik ben heel dankbaar voor onze tijd samen. Voorwaarts!”

Sven Groeneveld in zijn tijd als coach van Maria Sjarapova. Ⓒ AFP

De Amerikaanse presteerde de afgelopen weken teleurstellend op hardcourt, de ondergrond waarop ze in 2017 met de US Open haar eerste grandslamtitel veroverde. Vorig jaar haalde Stephens de finale van Roland Garros en ook die op de WTA Finals in Singapore.

Groeneveld werkte als coach eerder samen met onder anderen Monica Seles, Mary Pierce, Ana Ivanovic en Maria Sjarapova.