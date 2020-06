Dit ging mis op Euro 2012!

Wesley Sneijder ziet de bui al hangen na de nederlaag tegen Duitsland. Ⓒ Hans van Tilburg

Wesley Sneijder meldde in de radioshow van Giel Beelen op Radio Veronica in zijn biografie letterlijk een boekje open te doen over het faliekant mislukte EK in 2012. TELESPORT geeft een voorzet op de recordinternational en plaatst de na het debacle in Polen en Oekraïne gemaakte reconstructie nogmaals.