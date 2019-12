Real kan niet optimaal profiteren van misstap Barcelona

Real had in een groot deel van de wedstrijd het overwicht tegen de ploeg die afgelopen dinsdag Ajax had uitgeschakeld in de Champions League. Valencia kwam in de tweede helft echter op 1-0. Carlos Soler schoot een teruggelegde bal van Daniel Wass hard binnen.

De Madrilenen probeerden met een slotoffensief een nederlaag te voorkomen. De scheidsrechter keurde een treffer van Luka Jovic af wegens buitenspel. Een voorzet in blessuretijd werd gekopt door de mee naar voren gekomen doelman Thibaut Courtois. In een poging van Valencia-spelers om de bal weg te werken, viel die voor de voeten van Benzema die hoog binnenschoot.

Barcelona met Frenkie De Jong was een dag eerder niet verder gekomen dan 2-2 in San Sebastián. Na doelpunten van Antoine Griezmann en Luis Suárez en een vroege strafschop van Mikel Oyarzabal voor de thuisploeg, bezorgde Alexander Isak, vorig seizoen nog als huurling actief voor Willem II, Real Sociedad een punt. De Madrilenen hadden met een zege twee punten voorsprong kunnen pakken op de Catalanen, maar moesten uiteindelijk blij zijn met een punt.

Barcelona en Real Madrid spelen woensdag el Clásico in Camp Nou in de Catalaanse stad. De wedstrijd was eerder wegens onrusten in Barcelona uitgesteld.

