Joop Hiele: ’Onderzoek doen naar blessureleed Justin Bijlow’

„Justin is nog steeds een toptalent, terecht de eerste keeper als hij fit is en hoort ook in Oranje. Maar hij is inmiddels 25 jaar. Trainers zetten hem elke keer direct weer onder de lat als hij terug is van een blessure en dat gun ik hem ook. Over zijn kwaliteiten bestaat geen discussie. Maar Feyenoord moet als club ook aan de andere aspecten denken. Als er steeds seizoenen zijn waarin hij tien tot vijftien wedstrijden mist…”

Ook voor de door Feyenoord zelf opgeleide Bijlow is het belangrijk dat duidelijk wordt waar zijn blessuregevoeligheid vandaan komt. Hiele: „Als hij de stap naar een andere competitie wil maken, dan weet je dat hij in Engeland bij een blessure in tien weken al twintig wedstrijden mist. Daar is altijd een dubbel programma.”

Ook voor Hiele zou de keuze voor Wellenreuther als vervanger een logische zijn. „Wellenreuther heeft vorig seizoen op zijn eerste twee, misschien een beetje onwennige duels na, prima gekeept. En waar haal je in deze fase op de transfermarkt een echte eerste keeper vandaan? Als je al ergens elke week speelt, ga je niet bij Feyenoord op de bank zitten als Bijlow weer fit is.”