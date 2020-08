PSV verliest van Dost en Eintracht Frankfurt

Het duel werd op last van de autoriteiten zonder publiek afgewerkt in het Philips Stadion. De afwezige toeschouwers misten in de eerste helft weinig. Namens de bezoekers kopte Dominik Kohr na een klein half uur op de lat. Kort daarop volgde de beste aanval van PSV, met Cody Gakpo, Mohamed Ihattaren en Denzel Dumfries in de hoofdrol. Een schot van Ihattaren werd uiteindelijk gepakt.

Dumfries ging in de 37e minuut naar de grond en zorgde zo voor het zesde blessuregeval bij PSV deze voorbereiding. Roger Schmidt gaf vrijdag aan dat Ritsu Doan, Bruma, Nick Viergever, Maxi Romero en Noni Madueke slechts met lichte blessures kampen, waardoor zij het tweeluik van dit weekend aan zich voorbij moesten laten gaan. Ook bij Dumfries ging het ’slechts’ om een paardenkus. Timo Baumgartl was zijn vervanger.

Baumgartl grijpt niet in

De Duitser greep tien minuten na rust niet in, toen de Japanner Daichi Kamada op hem af kwam in het strafschopgebied. De aanvaller schoot verwoestend de 0-1 achter Lars Unnerstall, die ten opzichte van een dag eerder mocht keepen in plaats van Jeroen Zoet.

Cody Gakpo schoot nog geen tien minuten later voor de derde keer deze voorbereiding met scherp. Hij zorgde met (tevens voor de derde keer) een vlammend laag schot voor de 1-1. PSV ging alsnog ten onder door een vrije trap van Martin Hinteregger een kwartier voor tijd.