’Bestuur Barcelona moet net zo creatief zijn als Cruijff’

De problemen rondom het adres van Bartomeu nemen fors toe. Recent zag hij zes bestuursleden hun ontslag indienen. De reden dat zij de club achter zich lieten was wegens wanbeleid in crisistijden, de toekomstbeeld na de coronapandemie en de als klap op de vuurpijl de kwestie sociale media en I3 Ventures.

Bekijk ook: Bestuurscrisis slaat toe bij FC Barcelona

De bestuursleden vroegen per direct nieuwe verkiezingen aan, die eigenlijk voor 2021 op de agenda stonden. Bartomeu, die al sinds 2014 de scepter zwaait in Camp Nou, komt niet in aanmerking voor een herverkiezing. De bestuursleden kregen echter nul op rekest.

Font stuurde ook aan op vervroegde verkiezingen, waarin hij zichzelf beschikbaar zou stellen. Hij is een van de kandidaten om bij FC Barcelona aan de macht te komen. Font zette zijn actie kracht bij in een open brief. „Barcelona is moreel en economisch gezien failliet”, schrijft hij. „Het is gênant hoe de club zich momenteel op institutioneel niveau gedraagt.”

Tevens wil Font dat Barcelona de uitbreidingsplannen van het sportcomplex Espai Barça per direct stillegt. Dat project zou de Catalanen een slordige 600 miljoen euro kostten. „We moeten opnieuw beginnen, vanaf nul”, gaat Font verder in zijn brief. „Weliswaar boeken wij met de club sportief succes in meerdere disciplines, maar er is een groot gebrek aan transparantie en honger om meer inkomsten te genereren dan de rest. Er gaat te veel aandacht uit naar last-minute-deals om de boeken in evenwicht te brengen. Dat is alles behalve een duurzaam model.”

Font accepteert dat per direct in het leven geroepen verkiezingen niet mogelijk zijn vanwege de coronacrisis. Hij eist echter wel een verklaring van Bartomeu en sluit zijn brief af met de volgende zin. „Het bestuur van Barcelona moet net zo creatief zijn als Johan Cruijff, toen hij nog het iconische blauw met bordeauxrode shirt droeg.”