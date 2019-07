Trentin: speciaal om met een solo te winnen

„Deze overwinning na een solo voelt speciaal na twee eerdere ritzeges die ik in een sprint won”, vergeleek hij zijn zege met die andere twee in 2013 en 2014. „Dit is een geweldig gevoel.”

Trentin had al verwacht dat er uit de grote kopgroep zich een kleinere groep los zou maken, zoals gebeurde op zo’n 30 kilometer van de finish. „Ik viel twee, drie keer aan en probeerde alleen weg te rijden voor de beklimming omdat ik wist dat ik beter mijn eigen tempo vooraan kon rijden dan achter anderen aan te gaan”, legde hij uit. „Ik wist dat als ik tien seconden had, de anderen naar elkaar zouden gaan kijken. Ik heb mijn tempo vastgehouden en de voorsprong die ik had niet meer weggegeven.”

