Rico Verhoeven droomt stiekem van speciale clash met vriend en bokskampioen Tyson Fury

Verhoeven en Fury staan als zwaargewichten aan de top van de voedselketen binnen hun sport. UFC-vechter Francis Ngannou is als MMA-kampioen de derde naam in het rijtje met ‘gevaarlijkste mannen op aarde’, stelde presentator Ariel Helwani. Vervolgens kreeg Verhoeven de vraag met wie van de twee hij het liefst een keer in de ring stapt. Fury, zo luidde het antwoord van de 32-jarige Nederlander, die in de Verenigde Staten binnenkort waarschijnlijk gaat trainen met Ngannou.

,,Tyson en ik hebben het hier jaren geleden al eens over gehad”, lichtte Verhoeven desgevraagd zijn keuze toe. ,,We hebben jaren lang met elkaar getraind, nog vóór we beiden kampioen waren en ik heb hem wel eens zien trappen. Ik moet zeggen, dat kan hij goed. Hij heeft echt kracht in zijn benen. Tyson heeft me ook wel eens gezegd dat het hem leuk lijkt om een keer te kickboksen. Hoe vet zou het zijn als we een cross-over fight kunnen doen? Dat we een keer tegen elkaar boksen en een keer tegen elkaar kickboksen.”

Dat de twee vrienden zijn, maakt voor Verhoeven niet uit. „Het is puur zakelijk en lijkt me bovendien vooral heel leuk om te doen. Ja, zo zie ik dat echt. Dit zou wat mij betreft iets moois voor in de toekomst kunnen zijn”, aldus Verhoeven, die er altijd voor openstaat om als atleet barrières te doorbreken en zijn sport te laten groeien.

Bekijk ook: Rico Verhoeven toont gehavende gezicht en vertelt over belletje met Max Verstappen

Rico Verhoeven kwam gehavend maar winnend uit de strijd tegen Jamal Ben Saddik. Ⓒ HH/ANP

Verbazing

Verhoeven verbaasde zich na afloop van zijn gladiatorengevecht met Jamal Ben Saddik over de lof die hij kreeg toebedeeld. De al jaren zeer dominante kampioen vocht een groot deel van de partij met een dicht oog, nadat een rake stoot van zijn tegenstander voor een flinke sneewond en zwelling had gezorgd.

"Als ik als een soort Frankenstein een show moet geven om te laten zien hoe sterk ik ben, dan is dat maar zo"

,,Het is best raar. Iedereen zegt nu: wat een vechter, wat een vechtershart. Voor sommigen ben ik nu pas de ware kampioen, ook al heb ik de titel al sinds 2013 in mijn bezit. Ik heb deze instelling altijd al gehad, alleen ben ik zelden zo gepusht als afgelopen zaterdag. Nu vocht ik met een bloedend oog en ben ik ineens een echte kampioen?”

„Ach, het maakt me niet zoveel uit wat anderen ervan vinden. Ik houd gewoon van vechten. Als ik als een soort Frankenstein een show moet geven om te laten zien hoe sterk ik ben, dan is dat maar zo. Maar winnen op strategie is voor mij ook prachtig. Bovendien heb eerlijk gezegd liever niet dat ik er na elk gevecht zo uit zie”, aldus Verhoeven, wijzend op de zes hechtingen onder zijn oog.

Jamal Ben Saddik

Een vierde clash met Jamal Ben Saddik ziet Verhoeven (voorlopig) niet zitten. Afgelopen weekeinde versloeg hij de Marokkaan voor de tweede keer in vier jaar, nadat hij in 2011 een keer verloor van The Goliath. ,,Jamal moet eerst een paar andere wedstrijden winnen, daarna zou we het misschien weer kunnen. Al denk ik niet dat mensen er op zitten te wachten dat ik steeds tegen dezelfde namen vecht.”