Analyse: Podiumplek Verstappen verbloemt problemen Red Bull Racing

Max Verstappen proost met winnaar Lewis Hamilton. De Limburger komt op de Hungaroring niet in de buurt van de dominante Brit. Ⓒ FOTO REUTERS

Wie bemoedigende woorden spreekt in aanloop naar het seizoen krijgt die teksten bij een tegenvallende start als een boemerang terug. De titelaspiraties van Red Bull Racing staan na drie Grand Prixs alweer in de ijskast. Daar verandert de verrassende tweede plek van Max Verstappen in Hongarije niets aan. Op de Hungaroring heeft zijn team het hele weekeinde met de handen in het haar gezeten over de tegenvallende prestaties van de auto. Op een circuit waar Red Bull toe zou moeten slaan, had de RB16 meer weg van een bouwpakket. Eentje waarvan de engineers een handleiding in het Chinees hadden gekregen.