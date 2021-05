Max Verstappen opnieuw de snelste in derde training

Verstappen noteerde op de zachtste band een tijd van 1.17,835. Hij was daarmee ruim twee tienden sneller dan Lewis Hamilton. Diens teamgenoot Valtteri Bottas kwam slechts tot de vijfde tijd. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz waren sneller dan de Fin.

Sergio Pérez, Verstappens teamgenoot bij Red Bull Racing, bleef opnieuw achter en kwam niet verder dan de tiende stek in de afsluitende training. Verstappen is nu al acht race-weekenden op rij de snelste geweest in de derde en laatste oefensessie.

De Nederlander was met name in de tweede sector op het Circuit de Catalunya erg rap. In zijn snelste ronde kwam Hamilton dan weer het beste door de laatste sector. Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen was opvallend genoeg de snelste in sector één en noteerde uiteindelijk de negende tijd.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje start zaterdagmiddag om 15.00 uur. Het belooft weer een spannende strijd om pole position te worden tussen Red Bull en Mercedes.