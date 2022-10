Max Verstappen laat in verregend Suzuka tanden zien, maar blijft steken op zesde plek

Verstappen ging slechts vier kier rond op het kletsnatte Suzuka. Niemand reed minder dan de Nederlandse wereldkampioen, die zondag met een zege en het rijden van de snelste raceronde sowieso zijn titel prolongeert.

De 25-jarige Nederlander liet in zijn eerste snelle ronde meteen zijn tanden zien en verbeterde de op dat moment snelste tijd van Carlos Sainz met maar liefst 3,6 seconden. Later in de sessie droogde de baan iets op en doken vijf anderen, onder aanvoering van Alonso, onder de tijd van de Limburger door.

Ferrari-rijders Sainz en Charles Leclerc besloten de training als tweede en derde. Esteban Ocon, de teamgenoot van Alonso bij Alpine, en Kevin Magnussen (Haas) eindigden als vierde en vijfde. Mick Schumacher, die zevende werd, knalde na het vallen van de vlag nog met zijn Haas-auto hard in de muur.

Sergio Pérez, de tweede Red Bull-rijder, moest in de openingssessie genoegen nemen met een tiende tijd, op 1,986 seconden van Alonso. Het Mercedes-duo stelde in de eerste sessie in Japan teleur. Lewis Hamilton kwam tot een dertiende tijd. George Russell bleef steken op de achttiende positie.

De tweede vrije training in Japan begint om 08.00 uur Nederlandse tijd.