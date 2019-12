Vrouwelijke dartsensatie Sherrock zorgt voor nieuwe stunt op WK

Bij haar opkomst in Alexandra Palace. dat voor even roze kleurde, glunderde Sherrock van oor tot oor. Dat Suljovic daarna bij het betreden van de zaal door een bepaald deel van het publiek werd uitgefloten, leek de ervaren Oostenrijker aanvankelijk weinig te doen. Maar dat bleek later toch anders te zijn. Uiteindelijk lachte Suljovic zelfs als een boer met kiespijn en droop in Ally Pally gedesillusioneerd af.

Sherrock kende misschien een valse start, maar daar herstelde ze zich razendsnel van. De dartsensatie leverde haar eigen beurt in, waar ze zelf nog wel een kans op de bull miste. Na een 0-2 achterstand in legs leek de eerste set verloren, maar Sherrock liet zich daarna gelden met een prachtige 131-finish. Ze kwam terug tot 2-2 in legs en gooide vervolgens haar eerste 180’er. Via een rake dubbel 20 in de beslissende leg greep Sherrock zelfs alsnog de eerste setwinst. De drieduizend toeschouwers gingen volledig uit hun dak.

Veelvuldig boegeroep

Suljovic kon zich in het vervolg moeilijk staande houden. De 47-jarige Oostenrijker had zichtbaar veel moeite met het veelvuldige boegeroep. In zijn set, waarin hij mocht beginnen, keek de nummer elf van de wereld snel tegen een 0-2 achterstand aan. Maar net als Sherrock eerder, knokte ook hij zich terug en bracht de stand toch in balans. Daarna was het weer de beurt aan Sherrock, die brutaal met 2-1 in sets de leiding nam. Daarna was het over voor Suljovic, die veel slordigheden in zijn spel vertoonde. Sherrock maakte de sensatie compleet door via bull de wedstrijd uit te gooien.

Sherrock werd twee dagen geleden wereldnieuws nadat ze op het WK darts als eerste vrouw van een man wist te winnen. Dat deed de kapster van beroep met overtuiging. Zo gooide ze tegen het Britse talent Ted Evetts zes 180’ers en kwam haar gemiddelde boven de 90 uit. Dat resulteerde in een 3-2 zege in sets. Ook tegen Suljovic kwam haar gemiddelde net boven de negentig (90,67) uit en gooide ze dit keer vier 180’ers. „Ik ben sprakeloos”, reageerde Sherrock voor de camera’s van RTL7. „Wat heb ik gedaan? Ik heb de nummer elf van de wereld uitgeschakeld.”

Bijzondere uitnodiging

Sherrock werd na haar historische zege in de eerste ronde van de PDC al beloond met een uitnodiging voor de US Darts Masters in New York. Daar mag de 25-jarige speelster zich volgend jaar op 5 en 6 juni meten met wereldtoppers als Michael van Gerwen. Het evenement maakt onderdeel uit van de World Series of Darts. „Ik kan het niet geloven, dit is fantastisch nieuws voor me”, reageerde Sherrock op haar invitatie.

„Het is de afgelopen dagen een gekkenhuis geweest en ik weet niet of bij mij alles al is ingedaald. Dit geeft aan dat wanneer ikzelf en andere vrouwen laten zien wat we kunnen en wedstrijden winnen, dat we dan worden beloond met meer kansen zoals deze. Ik kan niet wachten.” De Britse dartsensatie schoof woensdagochtend, nog geen twaalf uur na haar historische winst, zelfs al aan in het populaire ontbijtprogramma Good Morning Britain. Na haar zege op Suljovic duurt het sprookje van Sherrock voorlopig nog even voort. Haar volgende tegenstander Chris Dobey kan alvast zijn borst natmaken.

