Lionel Messi stopt na WK-finale als Argentijns international

„Ik wil daar mijn reis door vijf wereldkampioenschappen afsluiten”, vertelde hij na de zege in halve eindstrijd op Kroatië (3-0) aan Argentijnse journalisten. „Mijn laatste wedstrijd op een WK wordt de finale.”

Messi werd nog nooit wereldkampioen met Argentinië. Hij kondigde wel eens eerder een afscheid van de nationale ploeg aan, maar kwam daar later weer van terug. Hij viert over vier jaar zijn 39e verjaardag tijdens het volgende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. „Ik denk niet dat ik er dan nog bij kan zijn”, zei hij. „Het is beter om hier in de finale te eindigen. Ik ben gelukkig zo.”

Beste WK ooit?

Messi is bezig aan zijn vijfde en waarschijnlijk beste WK. Hij scoorde al vijf keer en bereidde drie doelpunten voor. Zijn dribbel op weg naar de 3-0 van Julián Álvarez tegen Kroatië was misschien wel de mooiste voorbereidende actie van de mondiale eindronde in Qatar.

Messi deelt met vijf doelpunten met de Fransman Kylian Mbappé de koppositie van het topscorersklassement van het WK. Met elf doelpunten mag hij zich nu ook topscorer aller tijden van Argentinië op een WK noemen. Hij speelt zondag zijn 26e wedstrijd ooit op een WK. Ook dat is een record. Lothar Matthäus speelde 25 interlands voor Duitsland op een WK.