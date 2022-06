Gedesoriënteerde bokser Simiso Buthelezi overleden in ziekenhuis

„Het is tot onze grote spijt dat we namens de familie Buthelezi moeten melden dat Simiso Buthelezi is overleden in het ziekenhuis in Durban”, aldus Boxing South Africa en zijn familie in een statement.

Na de wedstrijd begon het steeds slechter te gaan met hem. Buthelezi raakte in coma en vocht in het ziekenhuis voor zijn leven. De artsen stonden voor een raadsel wat er precies met hem aan de hand was. „Er is geen verandering in zijn toestand, hij ligt in coma. Hij praat, beweegt of doet momenteel niets”, liet zijn trainer, Bheki Mngomezulu aan de Zuid-Afrikaanse pers eerder weten. „Volgens de doktoren kan hij een bloedstolsel in de hersenen hebben door de klap op zijn hoofd.”

„Dit is heel moeilijk om te accepteren, vooral voor zijn familie”, vervolgde Mngomezulu. „Simiso is net twee weken geleden afgestudeerd aan UniZulu in Zoölogie en Plantkunde. De familie kan niet begrijpen waarom dit moest gebeuren, want Simiso heeft een mooie toekomst.”

Die toekomst is spijtig genoeg vroegtijdig ten einde gekomen.

*LET OP: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren*