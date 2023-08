Advocaat van Maurice Steijn stelt Pierre van Hooijdonk ultimatum

Als Van Hooijdonk dat niet doet, dan dreigt een kort geding. Steijn nam advocaat Kabalt in de arm na de uitzending van Studio Voetbal van afgelopen zondag. Hij kan ook aangifte van smaad doen.

Van Hooijdonk betichtte Steijn in het NOS-programma Studio Voetbal van „betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers.” Dat was volgens Van Hooijdonk drie jaar geleden gebeurd, toen Steijn trainer was van NAC Breda. Het is algemeen bekend dat Van Hooijdonk en Steijn geen goede relatie met elkaar hebben.

Van Hooijdonk beraadt zich nog op een reactie. De oud-international zit tegenwoordig in de raad van commissarissen van NAC en is daar verantwoordelijk voor technische zaken. Bij de club uit Breda wenst vooralsnog niemand inhoudelijk in te gaan op de aantijgingen van de clubicoon en commissaris. Ajax laat weten Steijn volledig te steunen.

De NOS betreurt dat er meningen onvoldoende zijn onderbouwd tijdens de bewuste uitzendingen van Studio Voetbal. „Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven”, stelt Jacqueline Smit, hoofd van NOS Sport. „Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie.”

Het is onduidelijk of de NOS actie tegen Van Hooijdonk gaat ondernemen. Edwin van Baal, toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen van NAC, schreef een brief naar Ajax. Daarin neemt hij afstand van de „insinuaties en aantijgingen” aan het adres van Steijn. „Wij herkennen de uitlatingen van Pierre verre van en distantiëren ons daar dan ook van. Deze zijn onterecht schadelijk”, schrijft hij.