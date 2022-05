Van de Zandschulp met enige moeite naar tweede ronde Roland Garros

De Nederlander - voor het eerst geplaatst op een grandslam-toernooi - pakte een break in de eerste set, raakte deze vervolgens weer kwijt, maar bij 4-3 brak hij Kotov nogmaals: 5-3. Vervolgens maakte hij het uit op zijn service: 6-3 in de eerste set.

Maar aan een break had de taaie qualifier Kotov voldoende om de tweede set binnen te trekken: 6-3. BvdZ kreeg vervolgens breakpoints aan het begin van de derde set en dat lukte niet direct. Later wel, want hij kwam 3-1 voor. Maar een servicebeurt later leverde hij hem alweer in, tot woede van Van de Zandschulp zelf.

Maar weer rechtte hij de rug en brak hij de service van de Rus: 4-2. Een lovegame volgde hierop: 5-2. Een paar keer probeerde Kotov zijn opponent te verrassen met een onderhandse service, maar telkens mislukte dit. Toen Van de Zandschulp voor de set serveerde, kreeg hij het ineens weer moeilijk en dus breakpoints tegen. Maar die wist hij knap weg te werken. Uiteindelijk had het nog wat voeten in de aarde om de set binnen te halen, maar toch stond er wederom 6-3 op de borden.

De Nederlander denderde door in set vier en brak de Rus direct weer. Een lovegame volgde: 2-0. Bij een 3-2 voorsprong waren daar weer breakpoints voor de Nederlander, maar die wist hij eerst niet te benutten. Even later wel. Van de Zandschulp liep daarna verder uit naar 5-2 en ging serveren voor de wedstrijd. En dat lukte: game, set and match.

Bekijk hier het matchpoint:

Bron: discovery +

In de tweede ronde neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Fabio Fognini en Alexei Popyrin uit Australië. Mocht hij dat duel winnen, dan wacht hem mogelijk een treffen met Rafael Nadal.

Vorig jaar bereikte Van de Zandschulp ook de tweede ronde in Parijs, toen als qualifier.

Van de Zandschulp en Griekspoor treffen Koolhof in dubbelspel

Van de Zandschulp en Tallon Griekspoor nemen het in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Roland Garros op tegen Wesley Koolhof. De Nederlandse dubbelspecialist vormt een koppel met de Brit Neal Skupski.

Van de Zandschulp (26) en Griekspoor (25) vormen voor het eerst een koppel op een grandslamtoernooi.

De 33-jarige Koolhof is met Skupski als zesde geplaatst. Het duo heeft dit jaar al vier titels gepakt.

Tennisster Rus maandag laat in actie op Roland Garros

Arantxa Rus komt maandag laat in actie op Roland Garros. De beste tennisster van Nederland, de nummer 78 van de wereld, neemt het in de eerste ronde op tegen de als zestiende geplaatste Kazachse Elena Rybakina.

De 31-jarige Rus speelt de vierde partij op baan 13, na twee partijen uit het mannentoernooi en één duel uit het vrouwenschema. De eerste wedstrijden beginnen om 11.00 uur.

Rafael Nadal en Novak Djokovic spelen maandag beiden op het Court Philippe Chatrier, de hoofdbaan op Roland Garros. Nadal treft de Australiër Jordan Thompson, Djokovic neemt het op tegen de Japanner Yoshihito Nishioka.

Ook Iga Swiatek, als eerste geplaatst in het vrouwentoernooi, maakt haar opwachting op het centercourt. De Poolse favoriete staat in de eerste wedstrijd, die om 12.00 uur begint, tegenover de Oekraïense Lesja Tsoerenko.