AZ-aanvaller blij met opmerkelijke nieuwe rol

„Je hoopt door een goal te maken een betere uitgangspositie te krijgen, maar uiteindelijk ben ik wel tevreden dat we de nul hebben gehouden”, zei trainer Arne Slot tegenover Fox Sports. „De eerste helft waren we erg slordig en lag er te weinig ruimte achter hun verdediging, en in de laatste fase ontbrak bij ons de power om door te drukken. Gelukkig bleef de ploeg wel de verdedigende arbeid leveren die nodig was om geen tegengoal te krijgen.”

Onrustig

Calvin Stengs kreeg aan het begin van de tweede helft de grootste kans voor AZ, maar de rechtsbuiten volleerde hard op de vuisten van de Zweedse keeper. „Ik raakte hem best goed, maar helaas...”, zei Stengs. „In de eerste helft waren we wat te onrustig aan de bal, en in de loop van de tweede helft was de pijp op een gegeven moment wel leeg.”

De rechtsbuiten kwam na het inbrengen van Yuki Sugawara en Oussama Idrissi meer vanaf het middenveld te spelen, een rol die Stengs wel fijn vindt. „In de toekomst heeft de trainer waarschijnlijk wel meer plannen met me in de as”, aldus de linkspoot. „Met mijn creativiteit kan ik daar ook zeker van waarde zijn.”

Scoren in Zweden

Of Stengs die positie over een week al zal invullen, is afwachten. „Häcken is een gedisciplineerde ploeg, maar we hebben voldoende mogelijkheden gehad om te scoren of tot kansen te komen”, had Slot gezien. We zijn volgende week weer een week verder en ik verwacht dan ook dat we daar zullen gaan scoren.”