Van Gaal blij met Bijlow, maar keepersstrijd bij Oranje nog niet gespeeld

Van Gaal: „Het is zeker een open strijd. Jasper Cillessen heeft bij mij altijd heel goed werk verricht. Hij is bij Valencia weer aan spelen toegekomen, dus we moeten hem niet uitvlakken. Mark Flekken heeft zich deze week goed gepresenteerd.”

„Op iedere positie moet iedereen zich constant waarmaken. Ik moet de spelers opstellen die in vorm zijn. Dat fluctueert. Ik leen de spelers van clubs, dus daar heb ik weinig invloed op. Het is niet zo dat deze 26 spelers voor zeker naar het WK gaan. Dat geloof ik niet. Ik geloof in opkomende jonge spelers en in de vorm en fitheid van spelers.”

