Toeval of niet? Neymar wéér geblesseerd op eigen verjaardag

De afgelopen dagen liet Neymar al meerdere malen van zich horen. Zo eiste de sterspeler in de wedstrijd van zaterdag tegen Montpellier op een negatieve manier de hoofdrol op door tijdens de rust hard tekeer te gaan tegen de scheidsrechter. „Spreek Frans? Mijn reet!” zou de Braziliaan de leidsman van dienst toegeroepen hebben. Zondag - twee dagen voor de wedstrijd tegen Nantes - zette Neymar alvast de bloemetjes buiten om zijn verjaardag van 5 februari alvast te vieren. Een feestje waar PSG-trainer Thomas Tüchel niet blij mee was.

Ondertussen lijkt het erop dat Neymar dinsdagavond niet in actie zal kunnen komen tegen Nantes. De Braziliaanse aanvaller blesseerde zich afgelopen weekeinde in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Montpellier. Opvallend: het is al het derde jaar op rij dat Neymar geblesseerd is op zijn verjaardag. Ook in 2018 en 2019 moest de Braziliaan verstek geven voor wedstrijden.

Verjaardag zus

PSG-trainer Tüchel houdt ondertussen ook zijn hart vast voor 11 maart. Op die dag verjaart Neymars zus en ook rond die periode was de Braziliaan de voorbije jaren niet-inzetbaar. Zo was hij in de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016 geschorst en in de daaropvolgende seizoenen geblesseerd. Afwachten of Neymar ook dit seizoen aan de kant staat op 11 maart.