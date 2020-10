Pechvogel Geraint Thomas ’heeft niks gebroken’, ploeg beslist dinsdag over Giro-vervolg

Dat heeft Phil Riley, de dokter van Team Ineos, maandagavond laten weten. „Geraint heeft een flinke smak gemaakt en de linkerkant van zijn lichaam heeft het zwaar te verduren gehad. Hij heeft wat schaafwonden op zijn linkerarm en linkerbeen”, aldus Riley.

„Op de eerste foto’s die we hebben laten maken zijn geen breuken te zien, maar we wachten nog op de definitieve bevestiging. Die krijgen we morgenochtend. We behandelen Geraint maandagavond opnieuw en kijken dinsdagmorgen hoe fit hij is”, verklaarde de dokter dat de ploegleiding dinsdag beslist of Thomas zijn Giro vervolgt.

Thomas werd al voor de start van de etappe van maandag getroffen door het noodlot. De winnaar van de Tour de France van 2018 kwam tijdens de neutralisatie ten val. De Welshman stapte wel weer op de fiets, maar tijdens de etappe bleek dat hij fysiek gezien niet helemaal in orde was. Toen het voor het eerst serieus bergop ging, moest Thomas direct lossen. Hij verloor uiteindelijk ruim 12 minuten.