Zege Liverpool zonder Virgil van Dijk, wereldgoal Trent Alexander-Arnold

Met een bekeken schot opende Jonjo Shelvey in de 7e minuut de score voor Newcastle. Na 25 minuten leidde Liverpool met 2-1 dankzij treffers van Diogo Jota en topscorer Mohamed Salah, die zijn vijftiende competitietreffer liet aantekenen. Trent Alexander-Arnold besliste het duel in de 87e minuut net een heerlijke knal: 3-1.

Met Van Dijk moesten ook Fabinho en Curtis Jones het duel met Newcastle United aan zich voorbij laten gaan. Het drietal is volgens Liverpool in quarantaine gegaan nadat de uitslag van hun coronatest vermoedelijk positief was. Vanwege deze testuitslag bij de drie spelers ondergingen alle andere selectieleden en stafleden van Liverpool een nieuwe testronde. „Er werden verder geen positieve gevallen vastgesteld”, aldus de clubleiding.

Liverpool moet zondag in Londen aantreden tegen Tottenham Hotspur. Het is echter nog onzeker of dat duel kan doorgaan. Voor het komend weekeinde zijn al vijf wedstrijden in de Premier League uitgesteld, omdat clubs door het coronavirus geen volwaardige ploeg meer op de been kunnen brengen. Eerder werden ook al diverse duels geannuleerd, waaronder de wedstrijd tussen Leicester City en Tottenham Hotspur die donderdagavond zou worden gespeeld.

Door de vele coronagevallen in het Britse topvoetbal wordt de roep steeds luider om voorlopig alle wedstrijden in de competitie en de beker uit te stellen.

Verzwakt Chelsea verspeelt punten tegen Everton

Een verzwakt Chelsea heeft in de thuiswedstrijd tegen middenmoter Everton 2 punten laten liggen. Het duel in Londen eindigde in 1-1. De doelpunten vielen in de slotfase. Mason Mount zette Chelsea op voorsprong, Jarrad Branthwaite maakte een kwartier voor tijd gelijk.

Mason Mount scoort voor Chelsea, het blijkt niet genoeg voor een zege. Ⓒ EPA

Coach Thomas Tuchel van Chelsea kon door positieve coronatesten niet beschikken over Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi en de net van een blessure herstelde Mateo Kovacic. De geblesseerde Ben Chilwell testte ook positief. Kai Havertz werd negatief bevonden, maar voelde zich door ziekte niet in staat te spelen.

Chelsea staat derde met 37 punten, 4 punten minder dan koploper Manchester City.