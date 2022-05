Goalgetter Alvarez scoort ook in kampioensduel: ’Met die tegen AZ was ik blijer’

Uiteindelijk maakte de Mexicaan in de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0) zelf de vijfde treffer. „Toch was ik blijer met de 2-2 vorige week tegen AZ, want die was veel belangrijker. Maar het is natuurlijk altijd leuk om te scoren. Zeker in zo’n sfeer als vanavond. Het was een unieke ervaring.”

„Het liep aan het begin van het seizoen natuurlijk een stuk makkelijker dan aan het einde. Het liep uiteindelijk misschien ook wel wat moeilijker dan verwacht, maar ik ben er niet minder blij om. Sterker nog, dit is misschien zelfs lekkerder, omdat het nu echt spannend was”, aldus Alvarez.

Tot slot zei hij ook nog wat over de vertrekkende trainer Erik ten Hag. „Hij is heel belangrijk voor mij geweest. Ik voel dat ik dankzij hem beter ben geworden. Ik positioneer me veel beter en ga slimmer de duels aan. Dat heb ik enorm verbeterd, maar er is nog meer ruimte om progressie te boeken.”