’Miljardair Marcel Boekhoorn steekt met miljoenen zijn nek uit voor NEC’

Ingewijden bevestigen een verhaal hierover van De Gelderlander. De 61-jarige Boekhoorn gold lang als de ’suikeroom’ van NEC die de gaten in de begroting dichtte, maar wil nu zelf de koers binnen de club gaan uitzetten.

Van een overname van NEC door Boekhoorn is geen sprake. Hij vindt dat de club van de mensen is, niet van één eigenaar. Boekhoorn zou miljoenen euro’s in de club willen stoppen als hij de koers mag bepalen. De miljardair, onder meer eigenaar van Ouwehands Dierenpark, onderhandelt met de gemeente Nijmegen en de Belastingdienst over afhandeling van een aantal financiële zaken bij de club. Als dat rond komt, is Boekhoorn bereid om in te stappen.

NEC kan zondag promotie naar de Eredivisie afdwingen. De ploeg van trainer Rogier Meijer neemt het in Breda in de finale van de play-offs op tegen NAC. NEC degradeerde in 2017 uit de hoogste afdeling.

De club uit Nijmegen wilde niet reageren op de mogelijke kapitaalinjectie van Boekhoorn. „We hebben een belangrijke finale te spelen, daar ligt de focus momenteel op”, aldus een woordvoerder.