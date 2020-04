’Tour in augustus, Vuelta in september en Giro in oktober’

Door de nieuwe maatregelen van de Franse president Emmanuel Macron is het niet langer mogelijk dat de Tour op 27 juni in Nice begint. Tot half juli zijn er in Frankrijk vanwege het coronavirus geen grote publieksevenementen.

De Franse krant Le Parisien schrijft echter dat Tourorganisator ASO het zogenoemde Grand Départ in het laatste weekeinde van juli wil houden. De Tour zou dan plaatsvinden van 25 juli tot en met 16 augustus, dat eveneens gevolgen voor de Vuelta zou hebben.

Drie grote ronden sluiten pact

Marca zegt dat de organisatoren van de drie grote ronden een pact hebben gesloten. Vanuit ASO, de organisator van de Tour én Vuelta, kreeg de krant geen bevestiging. In een nog te publiceren interview met de Spaanse krant zegt Girobaas Mauro Vegni dat er in ieder geval geen sprake zal zijn van verkorte rondes. De organisatoren houden vast aan drie weken. „Het zal 3-3-3 zijn en niet 3-2-2 of 3-3-2”, aldus Vegni.