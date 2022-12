Gakpo in race voor mooiste WK-goal, legendarische treffer Weghorst niet op lijstje

Gakpo opende in het groepsduel tegen Ecuador al in de 6e minuut de score. Na aangeven van van Davy Klaassen kon de PSV’er de bal keihard in de korte hoek schieten.

Twee fraaie treffers van het Nederlands elftal staan niet op het prestigieuze FIFA-lijstje. Die van Depay tegen de Verenigde Staten en de tweede goal van Wout Weghorst tegen Argentinië.

Depay opende de score tegen de Amerikanen na een wonderschone aanval van maar liefst twintig balcontacten. De bal ging van links naar rechts en uiteindelijk bediende Denzel Dumfries de spits op maat.

Misschien wel de meest spraakmakende WK-treffer is ook niet genomineerd. Die van Weghorst in de kwartfinale tegen de latere wereldkampioen Argentinië. In de laatste minuut van de extra tijd besloot Teun Koopmeiners een vrije trap niet in één keer op doel te schieten, maar om Weghorst laag in te spelen. De spits draaide zich vrij en scoorde: 2-2. Een doelpunt dat de hele wereld over ging.

Bekijk via de site van de FIFA alle 10 de genomineerde doelpunten.