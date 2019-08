Ajax treft Chelsea, Valencia en Lille

Later werden ook het Spaanse Valencia, de club van doelman Jasper Cillessen, en het Franse OSC Lille aan de Amsterdammers gekoppeld.

Als winnaar van de Europa League werd de ploeg uit Londen ingedeeld in pot 1 voor de loting van de Champions League. De ploeg van de nieuwe manager Frank Lampard is niet zo goed aan het seizoen begonnen. Chelsea verloor de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Liverpool en zette in de Engelse competitie pas één van de drie competitiewedstrijden in winst om.

De eerste speelronde van de Champions League is op 17 en 18 september.

Sneijder

Recordinternational Wesley Sneijder, die onlangs aankondigde te stoppen als profvoetballer, was aangewezen om te assisteren tijdens de loting.

De oud-middenvelder van onder meer Ajax was tijdens zijn loopbaan ook enkele jaren actief voor de Turkse topclub Galatasaray uit Istanbul, waar komend seizoen de finale van de Champions League plaatsvindt. Het Ataturk Olympic Stadium, dat een capaciteit van ruim 76.000 heeft, is aangewezen als speellocatie.

De loting vond plaats in Monaco Ⓒ REUTERS

Bekijk hieronder de groepsindeling:

Groep A

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray

Groep B

Bayern München

Tottenham Hotspur

Olympiakos

Rode Ster Belgrado

Groep C

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta Bergamo

Groep D

Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moskou

Groep E

Liverpool

Napoli

FC Red Bull Salzburg

Racing Genk

Groep F

FC Barcelona

Borussia Dortmund

Internazionale

Slavia Praag

Groep G

Zenit St. Petersburg

Benfica

Olympique Lyon

RB Leipzig

Groep H

Chelsea

Ajax

Valencia CF

LOSC Lille

Bekijk hieronder de pot-indeling:

Pot 1

Liverpool

Chelsea

FC Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern München

Paris Saint-Germain

Zenit St. Petersburg

Pot 2

Ajax

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham Hotspur

Benfica

Pot 3

Olympique Lyon

Bayer Leverkusen

FC Red Bull Salzburg

Olympiakos

Club Brugge

Valencia CF

Internazionale

Dinamo Zagreb

Pot 4

Lokomotiv Moskou

Racing Genk

Galatasaray

RB Leipzig

Slavia Praag

Rode Ster Belgrado

Atalanta Bergamo

LOSC Lille