Sport Kort: Vonk langer trainer Jong AZ

Voetbal: Vonk langer trainer Jong AZ

13.08 uur: Michel Vonk is ook volgend jaar trainer van Jong AZ, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. De 51-jarige Castricummer verlengde donderdag zijn contract met één jaar. Volgend seizoen wordt Vonk geassisteerd door Kenneth Goudmijn, die eerder in de week zijn handtekening zette,

Vonk is oud-speler van de Alkmaarse club waar hij ook eerder als jeugdtrainer werkzaam was. Als hoofdcoach was de voormalige verdediger werkzaam bij Sparta Rotterdam en Telstar. Sinds de zomer van 2018 is hij coach van Jong AZ.

"Bij AZ streeft iedereen ernaar elke dag beter te worden en leiden we spelers op voor Europees niveau. De vele talenten die wij hebben ontwikkelen zich goed en maken zichtbaar progressie. Het is mooi daar een bijdrage aan te leveren", zei hij over zijn contractverlenging.

Algemeen: ’Sport heeft geen prioriteit’

09.58 uur: Het is nog maar de vraag of in Frankrijk de Ronde van Frankrijk en het tennistoernooi van Roland Garros dit jaar worden gehouden. Dat zegt de minister van Sport, Roxana Maracineanu. „Het laten doorgaan van deze evenementen heeft bij de regering geen prioriteit.”

Beide evenementen zijn al uitgesteld, de Tour begint nu eind augustus, Roland Garros eind september. „Ik vraag me af of het haalbaar is”, aldus Maracineanu. „En laten we eerlijk zijn, dat we het tijdelijk moeten doen zonder deze mooie evenementen is niet het einde van de wereld.”

Ook het voetbal hoeft zich volgens de minister niet al te veel illusies te maken. „Het optimale scenario is een herstart midden juni. Maar we moeten met andere scenario’s rekening houden. Het kan ook zomaar zijn dat we pas in september weer kunnen beginnen.”

Voetbal: Toekomst KV Oostende lijkt gegarandeerd

08.28 uur: De toekomst van het in de hoogste klasse van het Belgische voetbal uitkomende Oostende lijkt gegarandeerd. Volgens burgemeester Bart Tommelein is door de hulp van de gemeente en een investeringsmaatschappij een oplossing gevonden voor de financiële problemen.

„We danken iedereen voor de constructieve bijdrage. Het ziet er goed uit”, aldus de burgemeester. „We verheugen ons op verdere samenwerking.”

De licentiecommissie van de Belgische voetbalbond weigerde eerder Oostende een proflicentie te geven. Daardoor dreigt de club af te zakken naar amateurniveau. Door de bereikte overeenkomst kan de club nu mogelijk met succes tegen dit besluit in beroep gaan.

Voetbal: Onduidelijkheid over start Chinese competitie

07.55 uur: Het is nog niet duidelijk wanneer de voetbalcompetitie in China begint. Dat zegt Uli Stielike, de Duitse trainer van de Chinese club Tianjin Teda.

„Het laatste wat ik heb gehoord is eind juni, begin juli”, aldus de oud-international die werkt in het land waar het nieuwe coronavirus uitbrak.

Vooralsnog hebben de clubs wel toestemming om op 4 mei de training te hervatten. Stielike zit echter nog in eigen land, in de stad Bochum. „De club onderzoekt de mogelijkheden voor mij om weer naar China te reizen. Maar ook daar is nog geen duidelijkheid over”, verklaart Stielike.

Stielike (65) werkt al sinds 2017 bij de club. Hij heeft toegezegd nog een seizoen te blijven en wil dan zijn loopbaan beëindigen.