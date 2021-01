Keepersfouten helpen FC Utrecht aan eerste thuiszege in bijna drie maanden

In een ijskoude Galgenwaard liet Heracles bitter weinig zien. De ploeg van trainer Frank Wormuth had grote moeite om zich onder de druk van FC Utrecht uit te voetballen en moest zich daardoor vooral beperken tot verdedigen. De gevaarlijkste man aan Utrecht-zijde was Gyrano Kerk. De bedrijvige aanvaller creëerde voor rust op eigen houtje twee grote kansen, maar vond tweemaal Blaswich op zijn weg.

De Heracles-doelman had toen nog twee prima reddingen in huis, maar ging na een half uur flink de fout in. Na een vrije trap van Adam Maher kopte Sander van Streek op doel. Blaswich leek te kunnen keren, maar door het gladde veld gleed de bal onder hem door: 1-0. Dit tot grote vreugde van FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren, die vanuit zijn skybox regelmatig de longen uit zijn lijf schreeuwde om zijn ploeg aan te moedigen. De ene keer werd Kerk (‘Lekker Kerkieee!’) een hart onder de riem gestoken, de andere keer kon Tommy St. Jago (‘Klasse Tom!) op goedkeuring rekenen.

Ook na rust bleef Heracles veruit de onderliggende partij en was het wachten op een tweede FC Utrecht-goal. Kerk hielp ook zijn derde en vierde kans om zeep, al bleef het vooral knap hoe hij zichzelf in kansrijke positie bracht. In de 72e minuut werd het duel alsnog in het slot gegooid. Nota bene oud-Heraclied Adrian Dalmau maakte aan alle onzekerheid een einde, na opnieuw een fout van Blaswich. De doelman verkeek zich op een vrije trap van Adam Maher en gunde Dalmau een rebound: 2-0.

Voor FC Utrecht was het de eerste thuiszege sinds 24 oktober vorig jaar. Destijds werd FC Twente met 2-1 geklopt. Het is pas de vierde Eredivisie-overwinning voor de Domstedelingen, die tiende staan met 21 punten. Heracles heeft drie punten minder.

