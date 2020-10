Femke Heemskerk stapt nooit meer ongelukkig uit het zwembad

Femke Heemskerk komt maandag in actie tijdens het toernooi van de International Swimming League in Boedapest. Ⓒ SCS

AMSTERDAM - Na de tegenvallende prestaties op de Zomerspelen van Rio de Janeiro in 2016 zocht Femke Heemskerk enige tijd naar het antwoord op de vraag of ze nog wilde doorgaan met zwemmen. Haar ’ja’ ging vergezeld van een voornemen. „Ik heb met mezelf afgesproken nooit meer ongelukkig uit het bad te komen.” Tijdens het toernooi van de International Swimming League (ISL) in Boedapest, waar ze maandag voor het eerst haar opwachting maakt, is dat geen enkel probleem, met haar man in de rol van... assistent-coach.