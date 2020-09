’Ik ben een mentaal probleem voor Van Gerwen’

Michael van Gerwen druipt in de Salzburgerarena teleurgesteld af. Ⓒ PDC

Tussen winst en verlies zit bij darts soms slechts een verschil van enkele millimeters. Dat ondervond ook Michael van Gerwen zaterdagavond in de Salzburgarena. Daar ging hij als titelverdediger in de tweede ronde van de World Series of Darts Finals onderuit tegen Glen Durrant, met name omdat slechts enkele pijlen net aan de verkeerde kant van het ijzer in het bord belandde. Zo miste de drievoudig wereldkampioen het benodigde zetje in de juiste richting dat hij momenteel in de lastige fase van zijn carrière nodig heeft.