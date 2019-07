Kruijswijk kukelt net van podium Tour af, Quintana wint zware Alpenrit

De op de mythisch col krakende Julian Alaphilippe behield nog wel de gele trui, ondanks dat hij wel moest lossen in de slotklim. In de afdaling kon hij weer terugkeren. Sterker nog, met zijn prachtige daalkwaliteiten nam hij zelfs afstand van de groep-Kruijswijk, al werd dit op de meet niet afgedrukt in tijdverschil.

Nairo Quintana pakt op fraaie wijze de zege. Ⓒ AFP

Team Ineos leek er een bijna ouderwetse ’Sky’-etappe van te maken. Sleuren aan kop van de Galibier, kijken wie eraan kan blijven hangen. Maar het tempo was in eerste instantie blijkbaar niet hoog genoeg, want alle grote klassementsmannen konden het tempo volgen, zo ook Alaphilippe. En dus ging Bernal aan op 20 kilometer van de finish en legde hij de meeste van zijn concurrenten op dat moment op het rooster. De Colombiaan had een gaatje te pakken en mocht doorrijden. Kilometers later besloot ploeggenoot Geraint Thomas erachteraan te gaan, maar kreeg uitendelijk net geen gaatje ten opzichte van zijn concurrenten. Bernal wist de andere favorieten voor de eindzege wel tijd af te snoepen en schuift op naar het podium.

Zoals verwacht ontstond vrij snel een grote groep met vluchters. Romain Bardet, Nairo Quintana, Damiano Caruso, Adam Yates, Alexey Lutsenko, Mikael Cherel, Michael Woods, Lennard Kamna, Tiesj Benoot en Serge Pauwels wisten als beste de Col d’Izoard te overleven en bleven over aan de voet van de legendarische Galibier.

Quintana leek de beste klimmersbenen te hebben en kroop 26 kilometer voor de meet weg van zijn medevluchters, genoeg voor een prachtige zege in de achttiende etappe.

Alaphilippe leidt de dans om het geel, 1,30 minuut voor de nieuwe nummer twee, Bernal. De Colombiaan staat nu vijf seconden voor op zijn teamgenoot en de titelverdediger, Geraint Thomas. Hierachter volgt Kruijswijk, nog steeds twaalf seconden op de Welshman. Quintana schuift op naar plek 7 in het klassement en is nu de best geklasseerde Movistar-renner.

