'Contract voor Robben bij PSV al klaar'

Robben is met Bayern in Eindhoven voor het duel met PSV van dinsdagavond en supporters van de Eindhovenaren zijn afgelopen nacht flink in de weer geweest. Voor het hotel waar de Duitse landskampioen verblijft is een groot spandoek opgehangen met daarop een contract voor Robben. Het enige wat nog ontbreekt is zijn handtekening...

Het contract voor Arjen Robben. Ⓒ @LM_official

PSV-fans hadden er een gewoonte van gemaakt de bezoekende Champions League-tegenstander in de nacht voor de wedstrijd wakker te houden met vuurwerk. De club liet echter weten dat niet op prijs te stellen en afgelopen nacht bleef het dan ook rustig.