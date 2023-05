Curry loodst Warriors met NBA-record naar clash met Lakers van LeBron James

De tweevoudig speler van het jaar in de Amerikaanse basketbalcompetitie was goed voor liefst 50 punten bij de 120-100-zege in Sacramento. De titelverdediger won daarmee de best-of-seven-serie met 4-3. Los Angeles Lakers is de volgende tegenstander.

Curry was ouderwets op dreef met ook nog 8 rebounds en 6 assists. Van zijn liefst 38 schotpogingen waren er 20 raak. „We moesten agressief spelen. Die 38 pogingen hadden een reden”, verklaarde de 35-jarige guard, een viervoudig NBA-kampioen. Curry maakte in een duel uit de play-offs niet eerder zoveel punten.

Curry en zijn teamgenoten nemen het vanaf dinsdag op tegen de Lakers van sterspeler LeBron James, een andere grootheid die in zijn tijd bij Cleveland Cavaliers vier keer op rij de NBA-finale speelde tegen de ploeg uit San Francisco. Drie keer was daarin Golden State de sterkste. „We zijn gezegend dat we allebei nog op dit niveau spelen en kijken uit naar een nieuw hoofdstuk”, aldus Curry.

Heat wint, maar wel blessure Butler

In de oostelijke divisie begonnen Miami Heat en New York Knicks aan hun serie in de tweede ronde. Jimmy Butler leidde Heat met 25 punten en 11 rebounds naar de winst (101-108) in New York, maar liep in het duel wel een enkelblessure op. Het is afwachten of Butler er dinsdag in de tweede krachtmeting bij is. „Geen idee, dat wordt wellicht pas op de dag zelf duidelijk”, voorzag Miami-coach Erik Spoelstra.